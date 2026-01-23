Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Брянский суд обязал владелицу счёта вернуть похищенные мошенниками у пенсионерки деньги

2026, 23 января 16:11
Брянский суд обязал владелицу счёта вернуть похищенные мошенниками у пенсионерки деньги
Источник фото

Брянский суд обязал владелицу счёта из Кемеровской области вернуть похищенные мошенниками у пенсионерки деньги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

 

Сотрудники надзорного ведомства защитила права пожилой жительницы Бежицкого района Брянска. Женщина стала жертвой дистанционных мошенников в мае прошлого года. Злоумышленникам она перевела 198 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что деньги попали на счёт 38-летней жительницы Кемеровской области. Прокуратура подала в суд иск о взыскании всей суммы с владелицы.

Высшая инстанция требования удовлетворила. Исполнение решения контролирует прокуратура.

Метки:

Читайте также

Кражу денег с карты пенсионерки раскрыли брянские стражи порядка
23 января 16:51
Кражу денег с карты пенсионерки раскрыли брянские стражи порядка
Жилой дом загорелся в Погарском районе днём в пятницу
23 января 15:45
Жилой дом загорелся в Погарском районе днём в пятницу
По нацпроекту в Дятьковском районе отремонтировали часть трассы в 2025 году
23 января 13:30
По нацпроекту в Дятьковском районе отремонтировали часть трассы в 2025 году

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13958) брянск (6758) ДТП (2662) ГИБДД (2184) прокуратура (2010) уголовное дело (1964) Александр Богомаз (1788) суд (1781) авария (1627) мчс (1472) коронавирус (1272) умвд (1017)