Брянский суд обязал владелицу счёта вернуть похищенные мошенниками у пенсионерки деньги

2026, 23 января 16:11

Брянский суд обязал владелицу счёта из Кемеровской области вернуть похищенные мошенниками у пенсионерки деньги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства защитила права пожилой жительницы Бежицкого района Брянска. Женщина стала жертвой дистанционных мошенников в мае прошлого года. Злоумышленникам она перевела 198 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что деньги попали на счёт 38-летней жительницы Кемеровской области. Прокуратура подала в суд иск о взыскании всей суммы с владелицы.

Высшая инстанция требования удовлетворила. Исполнение решения контролирует прокуратура.