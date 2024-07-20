Брянский суд ограничил свободу сжёгшей паспорт девушке

Брянский суд ограничил свободу на два года девушке, сжёгшей паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о причинении вреда здоровью и надругательстве над Государственным гербом Российской Федерации. Приговор выслушала 22-летняя жительница Москвы.

1 января 2024 года женщина возле входа в ночной клуб Брянска, публично сожгла свой паспорт с изображенным на нём Государственным гербом России. А утром 12 ноября 2023 года пьяная обвиняемая в баре гостиницы «Брянск» ударила посетительницу головой в лицо.

Суд приговорил виновную к ограничению свободы на срок 2 года 3 месяца. Женщине нельзя выходить ночью из дома, посещать увеселительные заведения, где торгуют алкоголем, а также выезжать за пределы Дятьковского района.Также суд взыскал компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.