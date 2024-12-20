Брянский суд оштрафовал директора фирмы за дачу взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о даче взятки должностному лицу Приговор выслушала 51-летняя жительница областного центра.

С 2019 года по 2022 год директор фармацевтической компании должностным лицам региональных учреждений здравоохранения более 875 тысяч рублей. За деньги она получала информацию об ассортименте, количестве требуемых медицинских товаров, предстоящих торгах и запросах котировок на заключение договоров поставки.

Женщина сотрудничала с правоохранительными органами и давала изобличающие взяткополучателей показания.

Суд оштрафовал женщину на 1 млн 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.