Брянский суд оштрафовал гендиректора фирмы за коммерческий подкуп

Брянский суд оштрафовал на полтора миллиона рублей гендиректора фирмы за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе в крупном размере. На скамье подсудимых оказался генеральный директор общества с ограниченной ответственностью из города Калининград.

С августа 2020 года по февраль 2021 года компания строила животноводческие сооружения в Брянской области. Руководитель фирмы перевёл 170 тысяч рублей на банковскую карту инженера по надзору за строительством отдела контроля качества коммерческой организации. За деньги он требовал оперативно подписать акты о приемке выполненных работ.

Суд приговорил виновного к штрафу в 1 млн 400 тысяч рублей. На имущество обвиняемого наложен арест. Решение не вступило в законную силу.