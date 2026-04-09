2026, 09 апреля 08:34
Женщина получила ранения при нападении дронов на машину в брянском селе
Женщина получила ранения при нападении дронов на машину в брянском селе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

Утром 9 апреля ВСУ атаковали Климовский район. Дроны–камикадзе напали на гражданский автомобиль в селе Новый Ропск. Машина получила повреждения.

«В результате террористической атаки, к сожалению, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Читайте также

Мотоциклиста брянский суд отправил в колонию за повторное пьяное вождение
08 апреля 17:35
Мотоциклиста брянский суд отправил в колонию за повторное пьяное вождение
Брянский колледж искусств получил миллиона рублей по госпрограмме
08 апреля 17:00
Брянский колледж искусств получил миллиона рублей по госпрограмме
Брянский суд отправил в колонию гражданина Беларуси за въезд в Россию иностранца
08 апреля 16:40
Брянский суд отправил в колонию гражданина Беларуси за въезд в Россию иностранца

Брянская область (14770) брянск (6895) ДТП (2717) ГИБДД (2260) прокуратура (2077) уголовное дело (2032) Александр Богомаз (1949) суд (1787) авария (1647) мчс (1519) коронавирус (1272) умвд (1056)