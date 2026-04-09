Женщина получила ранения при нападении дронов на машину в брянском селе

2026, 09 апреля 08:34

Женщина получила ранения при нападении дронов на машину в брянском селе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Утром 9 апреля ВСУ атаковали Климовский район. Дроны–камикадзе напали на гражданский автомобиль в селе Новый Ропск. Машина получила повреждения.

«В результате террористической атаки, к сожалению, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.