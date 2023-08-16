Брянский суд оштрафовал иностранца за взятку полицейскому

Брянский суд оштрафовал на 20 тысяч рублей иностранца за попытку подкупить полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Новозыбкова рассмотрел уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции. На скамье подсудимых оказался 28-летний иностранец.

28 июня 2023 года мужчину без надлежаще оформленных миграционных документов задержали сотрудники полиции на автодороге «Брянск-Новозыбков». Фигурант попытался подкупить инспектора ГИБДД и передал ему три тысячи рублей. Сотрудник полиции от взятки отказался.

Суд приговорил виновного к штрафу 20 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.