Брянский суд оштрафовал иностранца за взятку полицейскому
Брянский суд оштрафовал на 20 тысяч рублей иностранца за попытку подкупить полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Новозыбкова рассмотрел уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции. На скамье подсудимых оказался 28-летний иностранец.
28 июня 2023 года мужчину без надлежаще оформленных миграционных документов задержали сотрудники полиции на автодороге «Брянск-Новозыбков». Фигурант попытался подкупить инспектора ГИБДД и передал ему три тысячи рублей. Сотрудник полиции от взятки отказался.
Суд приговорил виновного к штрафу 20 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.
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