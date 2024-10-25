Брянский суд оштрафовал московского бизнесмена за невыплату зарплаты

Брянский суд оштрафовал московского бизнесмена на 400 тысяч рублей за невыплату зарплаты сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района Брянска рассмотрел уголовное дело о невыплате заработной платы. Приговор выслушал 41-летний директор строительной и сервисной компаний из Москвы.

С марта 2023 года по апрель 2024 года предприниматель не выплачивал заработную плату работнику двух его организаций. Сумма задолженности превысила 880 тысяч рублей.

Бизнесмен выплатил часть денег сотрудники в период следствия. Суд оштрафовал виновного на 400 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.