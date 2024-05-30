Брянский суд оштрафовал руководителя фирмы за невыплату зарплаты 111 работникам

Брянский суд оштрафовал на 200 тысяч рублей руководителя фирмы за невыплату зарплаты 111 работникам. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о невыплате заработной платы. Приговор выслушал 45-летний руководитель коммерческого предприятия, занимающегося пошивом специальной одежды в городе Клинцы,

С июня по август 2022 года гендиректор не выплачивал заработную плату 111 своим сотрудникам. Руководитель задолжал им более 3,7 млн рублей.

Ранее суд удовлетворил иски о взыскании невыплаченной заработной платы. На деньги и имущество на сумму более 1,9 млн рублей фигуранта был наложен арест.

Суд оштрафовал гендиректора на 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.