Брянский суд оштрафовал сотрудницу лесничества за получение взятки

Брянский суд оштрафовал на 400 тысяч рублей сотрудницу лесничества за получение взятки. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о получении должностным лицом взятки. На скамье подсудимых оказалась инженер Выгоничского лесничества.

В 2022-2023 годах женщина получила от индивидуального предпринимателя 40 тысяч рублей за отсутствие контроля за его деятельностью и принятии лесной декларации без надлежащей проверки.

Суд оштрафовал виновную на 400 тысяч рублей и лишил права занимать должности на госслужбе. Взятку высшая инстанция конфисковала. Приговор не вступил в законную силу.