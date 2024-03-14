Брянский суд оштрафовал жителя Ярославля за контрафактные сигареты

Брянский суд оштрафовал на 100 тысяч жителя Ярославля за перевозку более 180 тысяч пачек контрафактных сигарет. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд города Клинцы рассмотрел уголовное дело о перевозке немаркированной табачной продукции. Приговор выслушал 36-летний житель Ярославля.

В 2018 году фигурант входил в преступную группу, распространяющую немаркированную табачную продукцию. Мужчина исполнял функции экспедитора. Он привёз в Клинцы партию нелегального товара. Затем продукция через транспортно-логистические компании отправлялась оптовым покупателям в регионы России.

Деятельность группы стражи порядка пресекли в августе 2018 года. Из незаконного оборота правоохранители изъяли свыше 180 тысяч пачек сигарет, стоимостью более 13,5 млн рублей.

Суд приговорил виновного условному лишению свободы и штрафу в 100 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.