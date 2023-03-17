Брянский суд отправил на год в колонию рецидивиста за грабеж

Суд приговорил к году колонии рецидивиста из Брянска ограбившего знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд г. Брянска рассмотрел уголовное дело о грабеже в отношении ранее судимого 37-летнего жителя областного центра.

19 октября 2022 года мужчина был в гостях у жителя Бежицкого района. С применением насилия он забрал у приятеля ноутбук и мобильный телефон, стоимостью 23 тысячи рублей.

Подсудимый ранее судим за разбой. Он вышел из тюрьмы 30 апреля 2021 года.

Суд приговорил рецидивиста к 1 году и 2 месяцам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.