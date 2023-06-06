Брянский суд отправил наркокурьера в колонию

Брянский суд отправил наркокурьера из Калужской области в колонию на 9 лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. На скамье подсудимых оказался 34-летний житель Калужской области.

Мужчина получил через интернет-мессенджер получил информацию о тайнике с наркотиками в селе Белгородской области. Он забрал шесть пакетов, где находились почти три килограмма мефедрона, а также сверток с 28 таблетками и сыпучим веществом МДМА. Запрещённые вещества на арендованном автомобиле он повез в Калужскую область. 15 ноября 2022 года на федеральной трассе обвиняемого задержали сотрудники УФСБ России по Брянской области. Наркотики правоохранители изъяли.

Суд назначил виновному девять лет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.