Брянский суд отправил подростка в колонию за обман семи пенсионеров

Брянский суд отправил 17-летнего юношу в воспитательную колонию за обман семи пенсионеров. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушал 17-летний житель областного центра.

В апреле 2024 года юноша решил стать «курьером» телефонных мошенников. Злоумышленники сообщили семи пенсионерам из Брянска, а также Выгоничского и Брянского районов, о якобы попавших в ДТП родных. За освобождение от ответственности они требовали с пожилых людей деньги. Свыше 1,5 млн рублей у обманутых людей забрал 17-летний подросток. Деньги он перевёл своим «нанимателям».

Суд приговорил юношу к двум годам в воспитательной колонии. Решение не вступило в законную силу.