Брянский суд отправил в колонию двоих москвичей за мошенничество

Брянский суд отправил в колонию на три с половиной года двоих москвичей за обман шести пенсионеров. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. На скамье подсудимых оказались 19-летний и 28-летний жители Москвы. Они стали участниками группы телефонных мошенников, которые выманивали деньги у пенсионеров якобы для помощи родным, совершившим преступление.

В ноябре прошлого года молодые люди приехали в Брянск. У шестерых престарелых жителей Бежицкого, Фокинского, Советского районов областного центра, а также Брянского района фигуранты забрали 665 тысяч рублей. При задержании сотрудники полиции изъяли у молодых людей более 345 тысяч рублей, полученных от потерпевших.

Суд приговорил каждого из виновных к трем с половиной годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.