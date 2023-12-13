Брянский суд отправил в колонию двух иностранцев за сбыт наркотиков

Брянский суд отправил в колонию двух иностранцев за покушение на сбыт запрещённых веществ в трех областях. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Клинцовского района рассмотрел уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. На скамье подсудимых оказались двое иностранцев.

Фигуранты выступали в роли розничных закладчиков. В марте 2023 года в Москвы, Липецкой и Брянской областях они сделали семь тайников с наркотическим средством метадон, массой более 26 грамм. Полицейские задержали подозреваемых в Клинцовском районе. В их автомобиле стражи порядка обнаружили ещё более 40 граммов наркотика.

Суд отправил виновных на девять и 11 лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.