Брянский суд отправил в колонию организатора интернет-магазина с наркотиками

13 лет в тюрьме проведет брянец, организовавший интернет-магазина с наркотиками. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Унечского района рассмотрел уголовное дело о сбыте запрещенных веществ. На скамье подсудимых оказался 34-летний брянец.

Мужчина создал интернет-магазин и с июля по сентябрь 2022 года продавал там синтетические наркотики. Передавал их он через тайники в Унечском, Клинцовском и Суражском районах.

Фигуранта задержали сотрудники полиции. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более 250 грамм наркотических средств.

Суд приговорил виновного к 13 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.