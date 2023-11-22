Брянский суд отправил в колонию организатора интернет-магазина с наркотиками
13 лет в тюрьме проведет брянец, организовавший интернет-магазина с наркотиками. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Суд Унечского района рассмотрел уголовное дело о сбыте запрещенных веществ. На скамье подсудимых оказался 34-летний брянец.
Мужчина создал интернет-магазин и с июля по сентябрь 2022 года продавал там синтетические наркотики. Передавал их он через тайники в Унечском, Клинцовском и Суражском районах.
Фигуранта задержали сотрудники полиции. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более 250 грамм наркотических средств.
Суд приговорил виновного к 13 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.
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