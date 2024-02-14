Брянский суд отправил в колонию рецидивиста за кражу и мошенничество

Брянский суд приговорил к четырём с половиной годам в колонии рецидивиста за кражу велосипеда у курьера и пособничество телефонным мошенникам. Об этом рассказал в региональной прокуратуре.

Суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве и краже. Приговор выслушал ранее судимый 35-летний житель областного центра.

29 июня 2023 года мужчина, выполняя роль курьера телефонных мошенников, забрал у жительницы Бежицкого района один миллион и 100 тысяч рублей. Полицейские задержали его и изъядли часть похищенных денег. Также стражи порядка доказали причастность фигуранта к краже велосипеда у курьера из фирмы по доставки готовой еды и продуктов.

Суд приговорил виновного к четырём с половиной годам в колонии строгого режима. Кроме того, потерпевшей женщине вернули 250 тысяч рублей, изъятых у фигуранта. Рецидивист также обязан выплатить пенсионерке 850 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба и 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.