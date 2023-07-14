Брянский суд отправил в колонию водителя за смерть двух человек в ДТП

Брянский суд отправил на четыре года в колонию 20-летнего водителя за смерть двух человек в ДТП. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Фокинский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о смертельной аварии. На скамье подсудимых оказался 20-летний житель областного центра.
11 октября прошлого года мужчина за рулем Renault Duster с четырьмя пассажирами на скорости не менее 120 км/ч столкнулся с Audi 80. Пассажир Audi умер на месте, а водитель того же автомобиля спустя полторы недели скончалась в больнице. Также тяжелые травмы получил пассажир Renault.
Суд приговорил виновного к четырем годам в колонии-поселении. Защитник осужденного обжаловал приговор, сочтя его чрезмерно суровым. Апелляционная инстанция Брянского областного суда решение оставила без изменения.
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