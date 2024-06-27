Брянский суд отправил в колонию водителя за смертельное ДТП

Брянский суд отправил в колонию на шесть лет водителя, виновного в гибели супруги в ДТП. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о смертельной аварии. Приговор выслушал 39-летний житель Дятьковского района.

Днём 8 октября 2023 года в посёлке Любохна пьяный фигурант без водительских прав, ехал на мотоцикле марки «ИЖ Юпитер-5» с неисправной тормозной системой. При повороте транспорт выехал на обочину и врезался в дерево. Супруга обвиняемого, ехавшая на пассажирском месте, получила тяжёлые травмы. Спустя 12 дней женщина умерла в реанимации.

Суд приговорил виновного к шести годам в колонии-поселении. Решение не вступило в законную силу.