Брянский суд отправил в колонию заведующую аптеки за взятки

Брянский суд озвучил обвинительный приговор заведующей аптеки, обвиняемой во взятках на 3,2 млн рублей. за взятки

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о получении взяток в крупном размере. На скамье подсудимых – 57-летняя бывшая заведующая аптекой Брянской городской больницы №1. Женщина получила от двух индивидуальных предпринимателей 3,2 млн рублей за заключение договоров на поставку медицинских товаров. В 2015-2018 года – лично, а с 2018 по 2021 годы – по предварительному сговору с руководителем больницы.

Суд приговорил виновную к четырем годам в исправительной колонии общего режима со штрафом в 6 млн рублей. Также её запретили три года занимать государственные должности. 3,2 млн рублей взятки также были конфискованы. Кроме того, в собственность государства был обращён её автомобиль Volkswagen TOUAREG.

Фигурантку взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении главного врача больницы находится на рассмотрении.