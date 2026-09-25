Пешеход погиб под колёсами автомобиля в Брянске в четверг

2026, 25 сентября 11:14

Пешеход погиб под колёсами автомобиля в Брянске в четверг. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Вечером 24 сентября в Брянске на улице Флотской произошла авария. 60-летний мужчина за рулём автомобиля LADA VESTA сбил 63-летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном месте. После столкновения на пешехода наехал HYUNDAI SOLARIS под управлением 45-летнего водителя.

Пешеход от полученных травм умер до приезда скорой медицинской помощи. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку.