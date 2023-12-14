Брянский суд отправил в колонию жителя Приморского края за истязание

Брянский суд отправил в колонию 23-летнего стримера из Приморского края за истязание двух человек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Навлинского района рассмотрел уголовное дело об истязании. Приговор выслушал 23-летний житель Приморского края.

В марте 2022 года молодой человек в доме в посёлке Навля Брянской области избивал двух человек, находящихся от него зависимости. Истязания он снимал на камеру и транслировал в прямом эфире на видеохостинге. За это он получал денежные переводы от зрителей.

Суд приговорил виновного к трём годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.