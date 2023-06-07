Брянский суд отправил в тюрьму двух иностранцев-наркокурьеров

Брянский суд отправил в тюрьму двух иностранцев за сбыт запрещенных веществ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. На скамье подсудимых оказались 28-летний гражданин Республики Таджикистан и 26-летний гражданин Республики Узбекистан.
В мае 2022 года сообщники незаконно получали партии героина и метадона, а потом делали «закладки» в Фокинском районе Брянска и Брянском районе. О тайниках они сообщали куратору.
20 мая 2022 года мужчин задержали сотрудники полиции. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более 500 грамм героина и 18 грамм метадона.
Суд приговорил виновных к 10 годам 3 месяцам и 8 годам 8 месяцам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.
09.06.2023 10:56
Расписание некоторых пригородных поездов в Смоленской области изменится в праздничные дни июня
В праздничные дни июня изменится график движения некоторых пригородных поездов в Смоленской области. Изменения коснутся следующих поездов: № 6323 и 6324 сообщением Дятьково – Фаянсовая, № 6904 Брянск – Рославль, № 6902/6901 Рославль – Смоленск, № 6207 Вязьма – Сафоново, № 6891/6892 и 6893/6894 Вязьма – Износки проследуют по маршруту 11 и 12 июня; № 6906/6905 Смоленск – Рославль, № 6903 Рославль
08.06.2023 13:57
Новый поезд соединит Смоленск, Самару и Минск
Для улучшения транспортного обслуживания и в связи с высоким спросом на поездки в российско-белорусском сообщении в целом и на направлении Минск – Самара в частности с 14 июня холдингом «РЖД» назначен новый межгосударственный скорый поезд № 275/276 Самара – Минск. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Смоленской области – Смоленск и Ельня. Поезд будет ходить весь
07.06.2023 12:17
Награда за победу
В Смоленской области победителям и призерам региональных и всероссийских олимпиад будут выплачивать денежные премии. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин. О введении новой меры поддержки для смоленских школьников глава региона рассказал во время посещения Глинковской школы и общения с учащимися, которые в настоящее время посещают здесь летний лагерь. Визит в образовательное учреждение Василий Анохин
07.06.2023 12:16
Защитникам нужна помощь
В Смоленске заработал филиал фонда «Защитники Отечества». Он распахнул свои двери на ул.Кловской, 13, и участие в его открытии принял врио губернатора Василий Анохин. Напомним, что фонд был создан по инициативе президента Владимира Путина и нацелен на персональную поддержку ветеранов спецоперации и членов семей погибших военнослужащих. Руководителем регионального филиала фонда назначена Наталья Полушкина — человек
07.06.2023 12:15
Вопросы местного значения. Какие перемены ждут Монастырщинский район?
На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин побывал с рабочим визитом в Монастырщинском районе, посетил ряд объектов и провёл встречу с местными жителями, на которую пришли около 300 человек. Почти два часа в режиме открытого микрофона обсуждались самые важные для муниципалитета вопросы. В их числе: ремонт дорог, газификация, здравоохранение, жилищно-коммунальная сфера. Об итогах визита и