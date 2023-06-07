Брянский суд отправил в тюрьму двух иностранцев-наркокурьеров

Брянский суд отправил в тюрьму двух иностранцев за сбыт запрещенных веществ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. На скамье подсудимых оказались 28-летний гражданин Республики Таджикистан и 26-летний гражданин Республики Узбекистан.

В мае 2022 года сообщники незаконно получали партии героина и метадона, а потом делали «закладки» в Фокинском районе Брянска и Брянском районе. О тайниках они сообщали куратору.

20 мая 2022 года мужчин задержали сотрудники полиции. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более 500 грамм героина и 18 грамм метадона.

Суд приговорил виновных к 10 годам 3 месяцам и 8 годам 8 месяцам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.