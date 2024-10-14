Брянский суд отправил в тюрьму курьера мошенников

Брянский суд отправил в тюрьму на два года курьера телефонных мошенников за обман пенсионерки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Трубчевского района вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамие подсудимых оказался 25-летний житель города Сибай Республики Башкортостан.

В январе 2024 года молодой человек стал курьером у телефонных мошенников. Злоумышленники сообщили пожилой жительницы Трубчевска о якобы попавших в белу родных и потребовали деньги за «спасение». Фигурант забрал у пенсионерки 390 тысяч рублей и перевёл их соучастникам.

Суд приговорил виновного к двум годам в колонии общего режима. Также с него взыскан причиненный преступлением ущерб. Решение не вступило в законную силу.