Брянский суд отправил в тюрьму обвиняемую в убийстве пожилой женщины

Восемь с половиной лет колонии получила жительница Брянска, убившая пожилую приятельницу из-за одежды и украшений. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Брянска. Женщину признали виновной в убийстве и краже.

5 марта обвиняемая пришла в дом к своей 63-летней знакомой, чтобы одолжить деньги. Пенсионерка отказала в займе и женщина набросилась на неё с ножом. Хозяйка дома получила не менее 14-ти ранений.

Обвиняемая похитила из дома продукты, ювелирные украшения и другие вещи на сумму более 100 тыс рублей. Затем женщина переоделась в одежду потерпевшей и ушла.

Подсудимая вину признала. Суд назначил ей восемь с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.