Брянский суд отправил женщину на работу за ложный донос на бывшего возлюбленного. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о заведомо ложном доносе. На скамье подсудимых оказалась 33-летняя жительница Дубровского района.

В июле девушка, обидевшись на бывшего сожителя, обратилась в полиции с заявлением. Она сообщила о якобы угрозах убийством с его стороны. Позже девушка призналась, что обвинила его из мести.

Суд приговорил виновную к 200 часам обязательных работ. Решение не вступило в законную силу.