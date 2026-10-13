Дело о незаконной банковской деятельности на 105 млн рублей рассмотрит суд в Брянске

2026, 13 октября 12:54

Дело о незаконной банковской деятельности на 105 млн рублей рассмотрит суд в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности рассмотрит Советский районный суд города Брянска. Приговор выслушают пять участников организованной группы.

По версии следователей, с августа 2022 года по сентябрь 2023 года 43-летняя жительница Ленинградской области организовала схему обналичивания денежных средств с комиссией от 11 % до 14 % . К преступной деятельности она привлекла четырёх знакомых.

Для прикрытия соучастники использовали подконтрольные юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц. От их имени они заключали с заказчиками фиктивные договоры поставки товаров, а затем по поддельным платёжным поручениям получали безналичную оплату. Деньги они снимали в банкоматах и передавали заказчикам.

Участники организованной группы получили преступный доход на более чем 105 млн рублей.