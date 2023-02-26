Виновник ДТП в Мглинском районе соврал об угоне

Виновник аварии с комбайном в Мглинском районе соврал в полиции об угоне машины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Мглинского района рассмотрел уголовное дело о заведомо ложном доносе. На скамье подсудимых оказался 44-летний мужчина.

В ноябре минувшего года житель Мглинского района на своей автомашине столкнулся с комбайном. С места ДТП он сбежал. Также ранее он был лишёл водительских прав. Чтобы избежать ответственности, он сообщил в дежурную часть полиции об угоне своей машины. Стражи порядка проверили информацию и раскрыли обман.

Суд приговорил мужчину к 480 часов обязательных работ. Решение не вступило в законную силу.