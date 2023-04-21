Брянский суд озвучил приговор наркокурьеру из Москвы

Брянский суд приговорил наркокурьера из Москвы к восьми с половиной годам колонии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Трубчевский районный суд рассмотрел уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался 37-летний житель Москвы.

В декабре прошлого года мужчина в Трубчевском районе получил от сообщника более 3,9 килограммов синтетического наркотика. Партию он должен был доставить в город Набережные Челны Республики Татарстан и сбыть там бесконтактным способом. Но курьера задержали сотрудники регионального УФСБ.

Суд приговорил виновного к восьми годам и шести месяцам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.