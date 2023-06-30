Брянский суд озвучил приговор за разбой и убийство пожилой женщины

Суд отправил в колонию брянца и двух жителей Калуги за разбойное нападение на пожилую женщину и ее убийство. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о разбое. На скамье подсудимых оказались 37-летний житель Брянска, 39-летний и 53-летний жители Калуги.

20 апреля 2022 года ночью двое сообщников проникли в дом знакомой 82-летней жительницы села Октябрьское. 53-летний мужчина остался в машине наблюдать за окружающей обстановкой. Хозяйка дома проснулась от шума. Грабители потребовали денег, а получив отказ, связали и избили пенсионерку. Фигуранты нашли в доме 15 тысяч рублей и скрылись. Потерпевшая умерла на месте происшествия.

Суд приговорил брянца и 39-летнего жителя Калуги к 14 годам лишения свободы каждого. А 53-летний мужчина за пособничество в совершении преступления проведёт в колонии строгого режима три года и заплатит штраф в 100 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.