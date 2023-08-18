Брянский суд приговорил москвича к колонии за сбыт 38 килограммов наркотиков

Брянский суд приговорил москвича к девяти с половиной годам колонии за попытку сбыть 38 килограммов наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре
В законную силу вступил приговор Комаричского районного суда по уголовному дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
8 июля 2022 года житель Подмосковья, выступая в качестве «оптового закладчика» получил сведения о тайнике в селе Игрицкое Комаричского района. Он должен был забрать оттуда наркотики и сбыть их. Довести преступление до конца ему помешали сотрудники полиции. Более 23 кг мефедрона и более 15 кг PVP стражи порядка изъяли из незаконного оборота.
Суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам в колонии строгого режима. Осужденный и его защитник оспорили приговор, но апелляционная инстанция Брянского областного суда не нашла оснований для удовлетворения жалоб.
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