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Свалку в Клинцовском районе убрали после вмешательства прокуратуры

2026, 08 сентября 12:49
Свалку в Клинцовском районе убрали после вмешательства прокуратуры
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Несанкционированную свалку в Клинцовском районе убрали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

 

Клинцовская межрайонная прокуратура проверила информацию о несанкционированной свалке, опубликованную  на канале «СМИ Клинцы.Инфо». Сотрудники надзорного ведомства обнаружили в полосе отвода автомобильной дороги «Клинцы — Песчанка — Суббовичи» — Филатов Хутор на землях лесного фонда бытовой и строительный мусор, а также порубочные остатки. 

Прокурор вынес представление местным властям. После этого свалку ликвидировали.

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