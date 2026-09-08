Свалку в Клинцовском районе убрали после вмешательства прокуратуры

2026, 08 сентября 12:49

Несанкционированную свалку в Клинцовском районе убрали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Клинцовская межрайонная прокуратура проверила информацию о несанкционированной свалке, опубликованную на канале «СМИ Клинцы.Инфо». Сотрудники надзорного ведомства обнаружили в полосе отвода автомобильной дороги «Клинцы — Песчанка — Суббовичи» — Филатов Хутор на землях лесного фонда бытовой и строительный мусор, а также порубочные остатки.

Прокурор вынес представление местным властям. После этого свалку ликвидировали.