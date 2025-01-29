Брянский суд рассмотрел дело о контрабанде древесины на полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс службе областного суда.

Суд в Злынке вынес приговор по уголовному делу о контрабанде стратегически важных ресурсов. На скамье подсудимых оказался 53-летний мужчина.

13 сентября 2024 года мужчина незаконно на грузовом автомобиле перевёз через госграницу по подложным документам древесину хвойных пород на сумму более 570 тысяч рублей. Таможенники выявили нарушение закона.

Суд оштрафовал виновного на 200 тысяч рублей. А лесоматериалы конфискованы в собственность государства. Решение не вступило в законную силу.