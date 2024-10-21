Брянский суд рассмотрел дело о мошенничестве на 35 млн рублей

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве на 35 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушали двое жителей региона и двое жителей Московской области.

С декабря 2020 года по декабрь 2021 года соучастники похитили у предпринимателя 35 млн рублей. За деньги они обещали ему помочь решить вопрос с введением в эксплуатацию ранее закрытого торгово-развлекательного центра.

Суд отправил виновных в колонию на сроки от четырёх до шести лет. Также с осужденных взыскали причиненный потерпевшему ущерб. Решение не вступило в законную силу.