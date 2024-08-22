Брянский суд рассмотрел дело о подделке спиртных напитков

Четырёх брянцев осудили за изготовление и продажу поддельных алкогольных напитков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Выгоничского района рассмотрел уголовное дело о производстве и продаже контрафактного алкоголя. Приговор выслушали четверо жителей Брянской и Воронежской областей.

В 2021–2023 годах сообщники создали в селе Уручье Выгоничского района цех по производству алкоголя. Спиртное разливали в бутылки и оклеивали этикетками с товарными знаками известных марок. Поддельный алкоголь под видом оригинального продавали. Ушерб правообладателям товарных знаков превысил 800 тысяч рублей.

Также у организатора преступной группы полицейские дома нашли винтовку Мосина и 34 охотничьих патрона. Оружие правоохранители изъяли.

Суд приговорил организатора к трём с половиной годам в колонии и 100 тысячам рублей штрафа. Ещё три соучастника получили условные сроки и штрафы. Также суд конфисковал два автомобиля, на которых перевозили поддельное спиртное. Приговор не вступил в законную силу.