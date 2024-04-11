Брянский суд рассмотрел дело об убийстве 25-летней давности

Брянский суд заочно приговорил иностранца к девяти годам колонии за убийство 25-летней давности. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве, совершённом 25 лет назад. На скамье подсудимых оказался иностранный гражданин.

3 сентября 1998 года фигурант работал ночным сторожем учебного полигона профессионального училища № 31 в городе Злынка. Мужчина был пьян и поссорился со знакомым. В коридоре сторожки обвиняемый напал на приятеля с ножом, причинив ранения шеи груди рук и ног. Потерпевший умер на месте происшествия.

Фигурант уехал за границу и находится в международном розыске. Суд заочно приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.