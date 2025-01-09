Брянский суд рассмотрит дело о ДТП с четырьмя погибшими
Брянский суд рассмотрит дело о ДТП с четырьмя погибшими. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Почепский районный суд рассмотрит уголовное дело о смертельной аварии. В преступлении обвиняют жителя Дятьковского района, 1981 года рождения.
По версии следствия, ночью 31 августа 2024 года в Почепском районе фигурант за рулём автомобиля Skoda превысил скорость и выехал на встречную полосу. Легковушка врезалась в Fiat. В аварии погибли оба водителя, а также два пассажира Skoda. Одна женщина получила тяжёлые травмы.
Супруга умершего обвиняемого настояла на судебном рассмотрении уголовного дела.