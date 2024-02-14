Брянский суд рассмотрит дело о ДТП с тремя погибшими

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о ДТП с участием фуры и легковушки, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дубровский районный суд рассмотрит уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по смерть трех человек.Приговор выслушает 34-летний житель города Ставрополя.

24 ноября прошлого года на 212 км автодороги Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Дубровском районе произошла авария. Фигурант за рулём грузовика Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения. Фура врезалась в NISSAN X-TRAIL. Водитель и пассажирка иномарки, а также напарник обвиняемого погибли на месте происшествия.