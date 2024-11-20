Брянский суд рассмотрит дело о ДТП с тяжкими последствиями
Брянский суд рассмотрит дело о ДТП, в котором тяжёлые травмы получил мотоциклист. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Жуковский районный суд рассмотрит уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.
В преступлении обвиняют 21-летнего брянца.
По версии следствия, 21 июня в Жуковском районе молодой человек за рулём автомобиля Volkswagen, стал поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент его машину обгонял мотоцикл Yamaha. 45-летний мотоциклист получил тяжёлые травмы.
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