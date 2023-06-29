Брянский суд рассмотрит дело о фальсификации доказательств

Брянский суд рассмотрит дело об использовании поддельной справки в деле о нетрезвом вождении. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела о фальсификации доказательств по административному делу. В преступлении обвиняют 35-летнего жителя Бежицкого района города Брянска.

В сентябре 2022 года мужчина проходил по административному делу об управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Он представил мировому судье медицинское заключение об отсутствии в его организме запрещенных веществ. Документ оказался поддельным. Мужчина купил его в интернете.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.