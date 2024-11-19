Брянский суд рассмотрит дело о фиктивной регистрации иностранцев
Жительницу Выгоничского района, обвиняемую в фиктивной регистрации иностранцев, ждёт суд. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Брянский суд рассмотрит уголовное дело о фиктивной регистрации иностранных граждан. В преступлении обвиняют 47-летнюю жительницу Выгоничского района. Женщина в течение непродолжительного времени зарегистрировала в принадлежащем ей доме четверых иностранцев. Фактически. Предоставлять им жильё она не планировала.
Фигурантке предъявили обвинение. А иностранцев сняли с регистрационного учёта.
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