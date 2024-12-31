Брянский суд рассмотрит дело о гибели двух человек в аварии

Брянский суд рассмотрит дело о гибели отца и сына в аварии с фурой на трассе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Почепский районный суд рассмотрит уголовное дело о смертельной аварии. В преступлении обвиняют 31-летнего мужчину.

По версии следствия, днём 23 августа в Почепском районе фигурант за рулём большегруза «МАН» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «ЛАДА ГРАНТА». В аварии погибли 70-летний житель Унечского района и его 40-летний сын.

Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.