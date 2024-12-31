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Брянский суд рассмотрит дело о гибели двух человек в аварии

2024, 31 декабря 10:28 Происшествия
Брянский суд рассмотрит дело о гибели двух человек в аварии
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Брянский суд рассмотрит дело о гибели  отца и сына в аварии с фурой на трассе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Почепский районный суд рассмотрит уголовное дело о смертельной аварии. В преступлении обвиняют 31-летнего мужчину. 

По версии следствия, днём 23 августа в Почепском районе фигурант за рулём большегруза «МАН»  выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «ЛАДА ГРАНТА». В аварии погибли 70-летний житель Унечского района и его 40-летний сын. 

Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

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