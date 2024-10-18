Брянский суд рассмотрит дело о гибели мужчины от удара током

Брянский суд рассмотрит уголовное дело об оказании небезопасных услуг из-за которых от удара током погиб мужчина. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрит уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть человека. В преступлении обвиняют 26-летнего жителя Брянска и 32-летнего жителя Брянского района.

По версии следствия, в июне 2024 года один из обвиняемых устанавливал систему электроснабжения сдаваемого в аренду вторым фигурантом металлического контейнера. Работы он провёл с грубыми нарушениями правил устройства электроустановок, без надлежащей изоляции электропроводов и оборудования контейнера мерами защиты. А собственник контейнера при приёме работ не обратил внимания на нарушения.

При эксплуатации контейнера электрическое напряжение перешло на его корпус. 15 июня к нему прикоснулся 21-летний родственник арендатора. Молодой человек погиб на месте от удара электрическим током.