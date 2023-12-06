Брянский суд рассмотрит дело о гибели подростка в ДТП с пьяным водителем
Брянский суд рассмотрит дело о гибели 16-летнего байкера в ДТП с пьяным водителем. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Фокинский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о смертельной аварии. Приговор выслушает ранее судимый 60-летний житель посёлка Белые Берега.
По версии правоохранителей, вечером 30 сентября пьяный мужчина за рулём «ВАЗ-21122» при повороте налево не пропустил мотоциклу «Минск D4 125». 16-летний байкер ехал прямо. При столкновении транспорта парень получил тяжёлые травмы и умер в больнице.
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