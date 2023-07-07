Брянский суд рассмотрит дело о мошенничествах с квартирами на 28 млн рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и незаконном предпринимательстве. В преступлении обвиняют 45-летнюю жительницу областного центра, ее 46-летнего супруга и 45-летнего жителя Смоленской области.

По версии следствия, соучастники с 2014 по 2023 год в двух офисах Брянска без соотвествующей лицензии выдавали деньги под обременительную месячную ставку в размере 8-12% под залог недвижимости заемщиков. Жертвами становились и малообеспеченные и пожилые люди. Обвиняемые умышленно создавали условия, при которых граждане не могли вернуть кредит и лишились жилья, часто — единственного.

От их деятельности пострадал 31 житель Брянской области. Сумма ущерба превысила 28 млн рублей. Соучастники извлекли незаконный доход более 16 млн рублей.

Все изъятое недвижимое имущество граждан вернули заемщикам. По ходатайству следователя суд наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 17 млн рублей.