Брянский суд рассмотрит дело о мошенничестве на 390 млн рублей
Брянский суд рассмотрит дело о мошенничестве с налогами на 390 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о крупной мошенничевте. В преступлении обвиняют четырёх жителей региона.
По версии следствия, в 2018–2020 года обвиняемые организовали поставки овощей и фруктов из заграницы в Россию по заниженным ценам. Они уплачивали налог на добавленную стоимость при пересечении таможенной границы. Затем фигуранты с помощью подконтрольных фирм и поддельных документов поставляли товар покупателям, указывая заниженную цену. Ежеквартально они обращались в налоговую инспекцию для возмещения уплаченного НДС. Ущерб бюджету Российской Федерации превысил 390 млн рублей.
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