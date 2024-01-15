Брянский суд рассмотрит дело о мошенничестве при получении грантов
Брянский суд рассмотрит дело о мошенничестве при получении грантов в сельском хозяйстве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 60-летнего мужчину, 56-летнюю и 30-летнюю женщин.
По версии следствия, в 2020-2021 годах обвиняемые участвовали в госпрограммах развития сельского хозяйства. Они предоставили поддельные документы и получили гранты на разведение крупного рогатого скота. Им выделили 8 млн рублей.
На имущество обвиняемых наложили арест на сумму свыше 7 млн рублей.
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