Брянский суд рассмотрит дело о мошенничестве с налогами на 1,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Брянские правоохранители завершили расследование уголовного дела о мошенничестве. В преступлении подозревают 38-летнего руководителя коммерческих организаций.

По версии следствия, предприниматель с апреля 2021 года по октябрь 2022 года подавал налоговые декларации с заниженными сведениями о выручке от продажи тягачей и полуприцепов. Затем он незаконно возместил налог на добавленную стоимость из бюджета России в сумме более 1,6 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд.