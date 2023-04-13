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Брянский суд рассмотрит дело о нарушении авторских прав

2023, 13 апреля 19:36 Происшествия
Брянский суд рассмотрит дело о нарушении авторских прав
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Брянский суд рассмотрит дело о нарушении авторских прав на 13 млн рублей. 

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовное дело о нарушении авторских прав. В преступлении обвиняют 31-летнего жителя посёлка Навля. 

По версии следствия, с июля 2018 года по июль 2022 года оператор компьютерной сети Навлинского районного потребительского общества незаконно скопировал нелицензионное программное обеспечение ООО «1С» и ООО «1С-Софт», стоимостью 13 073 000 рублей, на рабочий компьютер и использовал его.

Уголовное дело направлено в суд. 

 

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