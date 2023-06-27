Брянский суд рассмотрит дело о невыплате зарплаты на 2,7 млн рублей
Брянский суд рассмотрит дело о невыплате 46 сотрудникам зарплаты на 2,7 млн рублей. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.
Следователи направили в суд уголовное дело о невыплате зарплаты бывшим сотрудникам. В преступлении подозревают руководителя коммерческой организации, торгующей газетами и канцелярскими товарами «Региональный центр дистрибуции прессы».
По версии следствия, фигурант с февраля 2022 года по январь 2023 года не выплачивал заработную плату и иные выплаты 46 бывшим работникам. Он задолжал сотрудникам более 2,7 млн рублей. Имеющиеся деньги руководитель тратил на другие цели.
По ходатайству следователя суд наложил арест на земельный участок обвиняемого. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.
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