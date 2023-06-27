Брянский суд рассмотрит дело о невыплате зарплаты на 2,7 млн рублей

По версии следствия, фигурант с февраля 2022 года по январь 2023 года не выплачивал заработную плату и иные выплаты 46 бывшим работникам. Он задолжал сотрудникам более 2,7 млн рублей. Имеющиеся деньги руководитель тратил на другие цели.

Следователи направили в суд уголовное дело о невыплате зарплаты бывшим сотрудникам. В преступлении подозревают руководителя коммерческой организации, торгующей газетами и канцелярскими товарами «Региональный центр дистрибуции прессы».

Брянский суд рассмотрит дело о невыплате 46 сотрудникам зарплаты на 2,7 млн рублей. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

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